Bap pretende reformular sócio-torcedor do Flamengo

Sob nova direção, o Flamengo terá a missão de aumentar o número de sócios-torcedores e aumentar mais receita com os palnos. O clube, afinal, perdeu duas posições e está em sétimo lugar na lista de times com mais associados nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se propõe a crescer o número e também aproveitar da quantidade de torcedores do clube.

De acordo com o "Uol", Bap pretende reformular o programa de sócio do Flamengo. O novo mandatário quer uma plataforma de amplo relacionamento com os clientes, agregar valor com descontos em produtos licenciados, além de melhorar a experiência do usuário.

Além disso, a nova diretoria pretende avaliar a possibilidade da criação de uma categoria popular no sócio. Outra medida será comprar a carga de ingressos como visitante para revender no próprio site, atendendo melhor aos sócios e aos torcedores locais. Esta mudança também está diretamente relacionado ao novo estádio. Aliás, Bap e potenciais parceiros já conversam sobre as ideias para o programa como um todo. Ainda não há nada concluído. Assim, desta maneira, o clube vê grande potencial de crescimento no número de sócios e também em receitas. Apesar da queda no ranking de sócios, o Flamengo permanece como o clube com a maior torcida do Brasil, de acordo com a pesquisa Datafolha. Esse fator mostra que há margem para crescimento na associação de torcedores ao programa do clube.