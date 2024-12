Vélez bate o Huracán e leva a taça do Argentino

O Vélez Sarsfield é o novo campeão argentino. Neste domingo (15), pela rodada 27 da competição nacional, o Fortín levou a taça ao derrotar o Huracán por 2 a 0, em casa, no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires. A noite em Liniers, portanto, não tem hora para acabar. O clube leva o Nacional pela 11ª vez.

A equipe local termina no topo, com 51 pontos. Supera, assim, o Talleres, que ficou com 48 a perder para o Newell’s Old Boys por 3 a 1, também neste domingo, em Córdoba.