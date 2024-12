Artur Jorge, do Botafogo, tem acordo com clube do Qatar, afirma emissora

O ciclo de Artur Jorge no Botafogo está perto do fim. A ESPN informou, neste domingo (15), que o treinador bracarense já tem um acordo com o Al-Rayyan, do Qatar. De acordo com a publicação, o técnico negocia com o clube do Oriente Médio desde o voo de volta após o Intercontinental, disputado, curiosamente, naquele país.

A reportagem ainda afirma que o Botafogo vê Artur Jorge fora e se irritou com o fato de o treinador ter tentado levar o atacante Savarino ao Qatar, por meio de interlocutores.