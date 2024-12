São Paulo pode incluir lateral ‘português’ em tratativa por Wendell, do Porto

Moreira, aliás, tem dupla nacionalidade e já recebeu convocação para a seleção de base de Portugal a fim de jogar competições sub-18. Em 2021, atuou com a camisa lusitana no Torneio de Limoges. Um ano depois, já com 17, entrou na lista para o Torneio Internacional do Porto, mas uma amigdalite resultou no corte.