PSG x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

O encerramento da 15ª rodada do Campeonato Francês 2024/2025 reservou um grande duelo para este domingo (15). Afinal, PSG e Lyon, que brigam pelo título, medirão forças às 16h45 (de Brasília). O Paris Saint-Germain entrou na rodada deste final de semana na liderança, com 34 pontos, seguido de perto por Olympique de Marselha (30), Monaco (30), Lille (26), além do próprio Lyon (25). Portanto, o time da capital tem uma vantagem boa na liderança, mas uma oscilação pode comprometer a primeira colocação.

“Conhecemos bem esse adversário, é um rival histórico do PSG. Eles têm uma bela história, é um clube histórico do campeonato. Será um jogo difícil porque é um adversário que joga bem com a bola. Lembro-me da temporada passada, no campeonato e na final da Copa da França. Eles estão em uma dinâmica positiva, tanto na Ligue 1 quanto na Europa. Mas esse tipo de partida gera em nós muita vontade de fazer um grande jogo e estar à altura. O rival é muito perigoso quando tem a bola. Eles têm perfis individuais de altíssimo nível.”, disse o treinador que escala um atauqe forte, com três jogadores: Dembélé, Barcola e Gonçalo Ramos.

Como chega o Lyon

O zagueiro croata Caleta-Car é uma baixa confirmada, afinal, cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. O goleiro português Anthony Lopes, lesionado, é outro que não joga. Por outro lado, o atacante Wilfried Zaha retorna de lesão.

PSG X LYON

15ª Rodada do Campeonato Francês

Data e horário: 15/12/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Parc dos Princes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Hernandez; Ruiz, Vitinha e Ruben Neves; Dembélé, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique

LYON: Perri; Maitland-Niles, Niakhate, Caleta-Car e Tagliafico; Tolisso, Matic e Cherki; Fofana, Nuamah e Lacazette. Técnico: Pierre Sage

Árbitro: Benoît Bastien (FRA)