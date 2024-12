Pachuca elimina Al Ahly nos pênaltis e decide Intercontinental com o Real

Após 0 a 0 no tempo normal e prorrogação e começar perdendo dois pênaltis, mexicanos conseguem 6 a 5 e vão à 1ª final no torneio / Crédito: Jogada 10

O Pachuca será o rival do Real Madrid na final da Copa Intercontinental 2024. Neste sábado (14/12), no estádio 974, em Doha, no Qatar, venceu o Al Ahly nos pênaltis, por 6 a 5, após empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Assim, se garante na grande decisão que ocorrerá na quarta-feira (18/12) no estádio Lusail. O jogo foi tecnicamente fraco, com algumas boas chances no primeiro tempo. Mas as penalidades foram dramáticas. O Pachuca perdeu as duas primeiras cobranças e o Ahly teve duas oportunidades para fechar, mas perdeu as duas últimas cobranças. Nas séries alternadas, Abdel Fatah mandou na trave. México na final. Assim, o Pachuca, que eliminou o Botafogo na competição e que foi uma vez semifinalista (2017), vai tentar seu primeiro Mundial. Mas o Real Madrid vai atrás do nono caneco, já que venceu em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. O Al Ahly, que caiu na semifinal em 2023 tentava chegar na sua primeira final.

Nos primeiros 45 minutos, o jogo foi bem movimentado, com ótimas chances para os dois lados. O Pachuca, sempre com Idrissi (aquele que fez um golaço diante do Botafogo), puxando as jogadas. Do lado do Al Ahly, Taher era o cérebro ofensivo.

Aos 11, Taher, em chute de fora da área, obrigou o goleiro Carlos Moreno a grande defesa. Pouco depois, o Pachuca mostrou as garras. Primeiramente, aos 22 minutos, Idrissi passou pela marcação e tentou o chute, mas a bola sobrou para Rondón na pequena área. Mesmo marcado, o venezuelano chutou por cima. Em seguida, Idrissi mandou de fora da área e o goleiro El Shenawy evitou o gol. Como o Al Ahly era mais bem postado em campo, na reta final do primeiro tempo teve as melhores chances. Na primeira, Taher tocou para Abou Sli, livre na área, que isolou. Depois, Taher tentou a finalização, mas sem sucesso. Segundo tempo decepciona O segundo tempo começou inssosso. Até os 35 minutos, quase nada relevante. De iteressante o grande barulho que a torcida do Al Ahly, imensa maioria e com os egípcios contando com o apoio dos torcedores qataris no estádio (foram 38 mil presentes, contra 13 mil de Pachuca 3×0 Botafogo), Aos 38, Idrissi, em jogada individual, saiu de dois marcadors e chutou de fora da área para defesa de El Shenawy. Foi o que de mais interessante ocorreu antes da prorrogação. Na Prorrogação O jogo ganhou em velocidade no tempo extra, mas com os times longe de oferecer real perigo aos goleiros rivais. Perci Tau, que entrou para a prorrogação, deu velocidade aos egípcios. Já o Pachuca teve chances com Mena e Rondón, este último numa cabeçada perigosa. No último lance, Afsha arriscou de fora da área. Passou raspando. Quase gol egípcio. Mas o placar ficou mesmo no 0 a 0 e a decisão foi para os pênaltis.