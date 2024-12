Inter estuda a contração do zagueiro Caetano

O Internacional estuda a contratação do zagueiro Caetano. Vale lembrar que o defensor não renovou com o Corinthians e ficará livre no mercado a partir de janeiro. Além do Inter, os rivais cariocas Vasco e Fluminense também sondaram a situação do atleta, de acordo com informações da “Zero Hora”.

O zagueiro tem 25 anos e foi revelado pelo próprio Corinthians. No entanto, nunca teve grande sequência e, desde 2018, foi emprestado seis vezes: Oeste, Coritiba, Oeste novamente, São Caetano, CRB e Goiás. Nesta temporada, o defensor fez apenas 15 jogos, atuando por todos os 90 minutos em quatro oportunidades. Aliás, ele não entra em campo dese setembro, em derrota para o Botafogo.