Com gols de ex-Flamengo, Fulham empata, fora, com líder Liverpool

Andreas Pereira e Muniz fizeram belos gols para os londrinos. Mas Reds, mesmo com dez desde os 17 do 1º tempo, buscam o 2 a 2 / Crédito: Alex Livesey

O Liverpool empatou, em casa, neste sábado, 14/12, diante do Fulham, 2 a 2, em jogo no qual os brasileiros ex-Flamengo, Andreas Pereira e Muniz, marcaram os gols dos visitantes. Mas o resultado em Anfield não foi ruim de todo. Afinal, o Liverpool precisou fazer um jogo de superação. Ficou duas vezes atrás do placar e, desde os 17 minutos do primeiro tempo, jogou com um a menos, após Robertson ser expulso. Ainda assim, finalizou mais (16 a 12) e teve 61% de posse. Gakpo e Jota fizeram os gols dos donos da casa. Assim, o Liverpool vai aos 36 pontos, mas pode ver o Chelsea (31 pontos e menos um jogo) se aproximar perigosamente. Já o Fulham, que se vencesse assumiria provisoriamente o quinto lugar, foi aos 22 pontos e está em nono.

O Liverpool teve um primeiro tempo para esquecer. Com pouca efetividade ofensiva, aos 25 minutos somava a mesma posse de bola (50%) e menos chutes do que os visitantes (3 a 1). Além disso, perdia o jogo por 1 a 0, gol de Andreas Pereira, pegando de voleio um cruzamento de Raul Jiménez. E mais: jogava com dez, já que Robertson foi expulso aos 19 por falta em Wilson, quando era o último homem em um contra-ataque que poderia gerar gol. No fim da etapa, o Liverpool teve grande chance numa cabeçada de Luis Díaz que passou perto. Mas os Reds foram para o intervalo perdendo por 1 a 0.

Segundo tempo: Liverpool busca o empate O Liverpool empatou logo aos dois minutos. Salah recebeu desmarcado pela direita, observou os companheiros na área e cruzou para o peixinho de Gakpo deixar tudo igual. Mesmo com um a menos, o Liverpool chegava com perigo nos contra-ataques e, aos 21, Salah apareceu pela esquerda e chutou com extremo perigo. O jogo estava em aberto. Aos 23 minutos, Muniz entrou em campo. O ex-Flamengo, em baixa, com apenas um gol em 15 rodadas, queria mostrar serviço. Aos 31, o atacante deu a sua graça: Iwobi recebeu pela esquerda, lançou Antonee Robinson, e este cruzou para a área. Muniz, num toquinho sutil e genial, mandou para a rede, recolocando o Fulham na frente. Contudo, aos 41 minutos, Jota, que entrara pouco antes, recebeu de Darwin Núñez na entrada da área, ajeitou e tocou, deslocando o goleiro Leno, mais uma vez deixando tudo igual. E quase virou nos acréscimos, com Salah.