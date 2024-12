Udinese x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Após duas derrotas seguidas, napolitanos buscam voltar ao topo da tabela do Campeonato Italiano; time de Údine sonha com a vitória / Crédito: Jogada 10

Após perder a liderança do Campeonato Italiano e cair fora da Copa Itália, o Napoli terá um importante duelo neste sábado (14), dia que dá sequência à 16ª rodada da Serie A. Será contra a Udinese, fora de casa, a partir das 14h (de Brasília) e com direito a desfalques de ambas as partes. LEIA MAIS: Neymar cita um dos objetivos com a Seleção: ‘Quero jogar a quarta Copa do Mundo’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega a Udinese Vindo de importante vitória sobre o Monza, fora de casa, a Udinese chegou à primeira metade da tabela do Italiano, posicionada na nona colocação, com 20 pontos. Este triunfo representou, assim, o fim de uma série de cinco jogos sem vencer (com quatro derrotas) para o time do técnico Kosta Runjaić.

E a equipe tem problemas na escalação, já que o goleiro Okoye segue fora de combate por lesão no pulso – só voltará em três meses. Sava segue em seu lugar. Zarraga, Payero, Alexis Sanchez e Keinan Davis também seguem fora. Como chega o Napoli Se vivia lua de mel com seu torcedor há pouco mais de uma semana, não se dá para afirmar isso atualmente do Napoli. Afinal, a equipe tropeçou duas vezes na Lazio no período, sendo eliminada da Copa da Itália (3 a 1) e perdendo em casa (1 a 0) pelo Campeonato Italiano, em derrota que tirou o time da liderança do certame. Para piorar, o craque Kvicha Kvaratskhelia está machucado (entorse no joelho direito) e ficará ausente por algumas semanas, reporta a imprensa europeia, aliás. A tendência é, então, que o brasileiro David Neres assuma sua posição na ponta esquerda. Além de Kvara, Mazzocchi também está fora por lesão.