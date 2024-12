Rony revela desejo de cumprir contrato, mas deixa futuro em aberto no Palmeiras

Atacante disse que só deixa o Verdão caso o clube mande ele embora e comentou sobre as críticas recebidas durante a temporada / Crédito: Jogada 10

Um dos jogadores mais longevos do atual elenco do Palmeiras, o atacante Rony terminou a temporada contestado e com algumas críticas da torcida. Apesar do momento adverso, o camisa 10 do Verdão não se vê saindo do clube neste momento e reiterou seu desejo de permanecer em 2025.

Em entrevista para o jornalista André Hernan, Rony disse que tem desejo de cumprir seu contrato com o Palmeiras até o final, que vai até dezembro de 2026. Contudo, o atacante também comentou que sua permanência no clube passa diretamente pela diretoria.

“Cara, o meu futuro está nas mãos de Deus. O que tiver que ser, vai ser. Todas as pessoas me perguntam, eu falo que enquanto não me mandarem embora, estou aqui (no Palmeiras). Eu tenho contrato, vou cumprir meu contrato enquanto não me mandarem embora. Mas, até agora não tem nada”, disse Rony, que prosseguiu: “Eu só sei o quanto sou grato por tudo que estou vivendo no Palmeiras. As coisas acontecem quando têm que acontecer. E minha vida está nas mãos de Deus, Ele sabe o que é melhor para minha carreira, para minha vida”, concluiu. Rony não liga mais para as críticas Além disso, Rony também comentou as críticas que recebeu na reta final de temporada. O camisa 10 admitiu que ficava abalado com os comentários negativos, mas aprendeu a conviver.