Ronaldo aponta quatro destaques do Brasil e os dois centroavantes que mais o impressionaram

Na lista, aparecem três nomes que fizeram a diferença no Botafogo, além de um jovem de 17 anos que conduziu o Palmeiras ao vice-brasileiro / Crédito: Jogada 10

Ronaldo Fenômeno não ficou em cima do muro e, com o encerramento da temporada no futebol brasileiro, apontou os quatro nomes que mais chamaram sua atenção, além dos dois centroavantes que mais o impressionaram. O Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, teve três nomes destacados pelo ex-jogador: o meia Savarino e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus. Quem também apareceu na lista foi Estêvão, que apareceu com protagonismo em 2024. Já vendido ao Chelsea, o jovem de apenas 17 anos foi o responsável por conduzir o Palmeiras ao vice-campeonato brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Já tinha falado antes que esse time do Botafogo foi extremamente regular e constante em 2024. E para conseguir isso, você precisa de jogadores diferenciados como Savarino, que sempre acha formas de criar jogadas e colocar os dois grandes atacantes do time, Igor Jesus e Luiz Henrique, em posição de colocar a bola na rede. E os dois não decepcionaram quando essa bola chegava”, frisou Ronaldo.

“Acho que ele (Estêvão) entrou na temporada com muita expectativa, ainda mais porque o Palmeiras tinha acabado de perder o Endrick e posso afirmar que ele não decepcionou. O Brasileirão é um campeonato muito físico e os atacantes muitas vezes tem uma ou duas chances de fazer gol e, mesmo assim, Estêvão não desperdiçou”, acrescentou. Ronaldo rasga elogios à dupla Artilheiro nato em sua época de jogador, Ronaldo mencionou Yuri Alberto e Pedro como os dois centroavantes que mais gostou. O camisa 9 do Corinthians teve excelente reta final de ano e ultrapassou o do Flamengo, que liderou a corrida durante boa parte da temporada, mas sofreu grave lesão em setembro pela Seleção Brasileira e não voltou a jogar. “A temporada do Pedro foi muito boa, assumindo ainda mais o papel de camisa 9 no Flamengo, é uma pena que se lesionou nessa reta final dos campeonatos, outro atacante que, mesmo com muitas críticas, jogou muito bem, foi o Yuri Alberto. Ele cresceu na hora que o Corinthians mais precisou e ajudou a equipe com muitos gols sendo um dos artilheiros do time nas competições”, elogiou.