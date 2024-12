Real Madrid lança coleção visando o público infantil

A empresa Braziline, por exemplo, apresentou os detalhes da coleção infantil do clube espanhol. As peças incluem camisetas e bermudas unissex, disponíveis em tamanhos de 4 a 16 anos. Esses itens já podem ser encontrados em lojas multimarcas esportivas, lojas infantojuvenis e no site oficial: lojabraziline.com.br. Esse acordo, firmado no início do semestre, amplia a oferta de vestuário para o público infantojuvenil. A nova coleção combina estilo e conforto, atendendo às necessidades de crianças e adolescentes.

Real Madrid tem relação histórica com brasileiros

O Real Madrid, conhecido por sua rica história no futebol mundial, sempre teve forte ligação com brasileiros. Desde Evaristo de Macedo, na década de 1960, até os galácticos Ronaldo, Roberto Carlos e Kaká, o clube conta com grandes nomes. Mais recentemente, jogadores como Marcelo e Casemiro conquistaram diversos títulos pelo time. Não à toa, o Real Madrid é o maior vencedor da Champions League, com 15 conquistas. Atualmente, é também o detentor do título. Além disso, a relação com o Brasil segue firme. Atletas como Vini Jr., Rodrygo, Éder Militão e Endrick mantêm a conexão dos torcedores brasileiros com o clube “madridista”.

Por fim, a proximidade entre Destra e Braziline fortalece essa expansão. A marca é licenciada oficial de grandes clubes europeus, como Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Barcelona, além do Real Madrid. Essa estratégia reforça a presença dos maiores clubes do mundo no mercado nacional.

