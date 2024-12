Paternidade e idade de promessa do Dortmund são alvo de polêmica

Joseph Moukoko afirma não ser o pai biológico do atleta e admite ter adulterado documentos para alterar sua idade

Youssoufa Moukoko, que pertence ao Borussia Dortmund e está emprestado ao Nice, teve uma polêmica envolvida em seu nome. Joseph Moukoko, até então reconhecido como pai do jogador de 20 anos, declarou sob juramento que não é o pai biológico do atleta e que a data de nascimento registrada de Moukoko não é verdadeira.

“Na verdade, ele nasceu em 19 de julho de 2000. Fizemos com que ele parecesse quatro anos mais novo. Agora, está registrado como tendo nascido em 20 de novembro de 2004”, explicou.

Joseph também revelou, em um documentário exibido pela emissora ‘ProSieben’, que adulterou documentos para alterar a idade de Youssoufa. De acordo com ele, foi emitida uma certidão de nascimento falsa nos Camarões e obtido um passaporte que registrava o jogador como seu filho.

Além disso, o jornal Bild também conduziu investigações nos Camarões, onde não foram encontradas provas do nascimento de Youssoufa em 2004, mas sim de um Youssoufa Mohamadou, nascido em 2000 e registrado como filho de Ousman Mohamadou, um taxista local. Moradores da região onde o jogador cresceu confirmaram que seu pai biológico seria esse último e não Joseph Moukoko.

Borussia Dortmund defende jogador

Apesar das controvérsias, o Borussia Dortmund reafirmou sua confiança nos documentos oficiais alemães, que comprovam a identidade e idade do atleta. De acordo com Sascha Fligge, diretor de comunicação do clube, “os documentos permanecem válidos”.