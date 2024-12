Neymar vende mansão avaliada em R$ 40 milhões; fotos

Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Atualmente, Neymar mora com Bruna Biancardi e Mavie, uma de suas filhas, em Riad, na Arábia Saudita. No Brasil, o atacante também possui residência em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, onde frequentemente passa seu tempo durante a estadia no país.

Confira fotos do local:

