Internacional faz proposta bizarra ao Cruzeiro para quitar dívida por Wesley. Saiba detalhes

O Internacional vem negociando o pagamento da dívida de R$ 7,2 milhões com o Cruzeiro, referente à compra do atacante Wesley. No entanto, a tentativa do Colorado chamou bastante atenção.

A diretoria do clube gaúcho enviou ao Cruzeiro uma proposta para pagar a dívida em 72 parcelas. A ideia do Colorado era quitar o valor no famoso “a perder de vista”, com parcelas de R$ 100 mil.