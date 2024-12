Inspirado em Cássio, goleiro do Corinthians busca segundo título da Copinha

“As expectativas são as melhores possíveis, a gente sabe da importância que essa competição tem no cenário nacional e fico feliz por poder representar o Corinthians em um torneio dessa magnitude mais uma vez. Tive a felicidade de conquistar o título em 2024 junto com os meus companheiros e vamos buscar repetir o feito em 2025”, afirmou o jovem de 18 anos.

Com passagem pela Seleção Brasileira, Matheus Corrêa tem como principal inspiração Cássio, multicampeão pelo Corinthians e atualmente no Cruzeiro. Os dois, inclusive, treinaram juntos em 2023, quando Matheus acabou sendo chamado para compor atividades da equipe principal.

O jovem goleiro realizou sua primeira temporada na categoria Sub-20 este ano, defendendo o Timão nas disputas do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista e da Copa Atlântico. Além disso, destacou-se ao longo do ano nas cobranças de pênalti, com um total de seis chutes defendidos.

“Sou muito grato por todos esses anos e feliz pela trajetória que estou construindo dentro do clube. O Corinthians me abriu as portas quando eu ainda era criança, e hoje meu principal objetivo é retribuir à instituição de alguma forma. Claro que é um passo de cada vez; ainda sou muito jovem, mas quero seguir evoluindo nesses últimos anos na base para estar pronto para ajudar o time e orgulhar a torcida no futuro”, comentou.