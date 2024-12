Grupo de Bap foca em eleição no Conselho Deliberativo do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, iniciou a semana de conversas dentro do Flamengo e até mesmo já definiu José Boto como novo diretor de futebol. Agora, o mandatário e seus aliados focam na votação presidencial do Conselho Deliberativo, que acontecerá na próxima segunda-feira, das 8h às 21h, na Gávea. O presidente apoia Ricardo Lomba, que também tem boa relação com a atual gestão.