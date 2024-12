Disposto a seguir no Brasil após se destacar no Criciúma, Bolasie revela planos para o futuro

Artilheiro do time catarinense na temporada, atacante congolês agradece aos fãs brasileiros e demonstra interesse em permanecer no país

Artilheiro do Criciúma logo em sua primeira temporada no futebol brasileiro, Yannick Bolasie se despediu do clube no último dia 11. O futuro ainda é incerto, mas se depender do atacante congolês, ele seguirá no país.

Nesta sexta-feira (13), Bolasie respondeu uma postagem no X (antigo Twitter) sobre a chance de permanecer em solo brasileiro: