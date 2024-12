Yuri Alberto, do Corinthians, recebe premiações e revela conversa com Alerrandro

Nesta quinta-feira (12), Yuri Alberto foi à sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ele recebeu, diretamente do presidente da CBF, uma homenagem por ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. Yuri marcou 15 gols e empatou com Alerrando, do Vitória. Os dois atacantes vão receber R$ 175 mil: R$ 100 mil de premiação fixa e R$ 5 mil por gol marcado. A dupla foi campeã do Sul-Americano Sub-17, no Chile, em 2017, pela Seleção Brasileira. Eles mantêm uma amizade desde aquele momento.

Yuri Alberto aproveitou para contar uma conversa com seu ex-companheiro de seleção e hoje rival na disputa pela artilharia. “No penúltimo ou no último jogo, mandei mensagem para ele e falei: ‘Vai parar de fazer gol, não?’ Ele respondeu: ‘Irmão, nós vamos até o último.’ Eu disse: ‘Pô, irmão, estou muito feliz. A gente merece muito, só a gente sabe o que passamos. Estou feliz de estar dividindo esse momento com você’. Quero mandar um grande abraço. Ele é um grande centroavante, foi premiado com o gol mais bonito do Brasileirão e sou muito fã dele”, disse Yuri Alberto na sede da CBF.