Vini Jr é eleito por jornal espanhol o melhor jogador do mundo na última temporada

Desse modo, na temporada considerada para a premiação, Vini Júnior marcou 24 gols e contribuiu com 11 assistências, desempenho que garantiu ao brasileiro o prêmio do jornal Marca. No entanto, a France Football, em votação com jornalistas de 100 países, escolheu Rodri, que encerrou a temporada como campeão da Eurocopa com a seleção da Espanha.

Todavia, além de Vinícius Júnior, outros três brasileiros figuraram na lista. Savinho, atualmente no Manchester City, ficou em 27º lugar por suas atuações no Girona, da Espanha; Raphinha, do Barcelona, foi o 58º; e Igor Thiago, do Club Brugge, terminou em 97º.

Confira os dez primeiros da eleição “Os 100 do Marca”: