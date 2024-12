Veja detalhes do avião que levou o Botafogo ao Qatar e recebeu reclamações

Avião do New England Patriots foi utilizado pelo Botafogo para levar delegação do Brasil ao Qatar; jogadores se queixaram

Após a eliminação do Botafogo na Copa Intercontinental, uma declaração do zagueiro Alexander Barboza levantou dúvidas sobre a escolha do avião do New England Patriots, time da NFL, como transporte do Glorioso para o Qatar. Além do argentino, outros jogadores também se queixaram do conforto oferecido pela aeronave em relação ao tempo de viagem. As informações são do Uol.

Personalizado, o avião, um Boeing 767-300 ER, possui configuração VIP e é de propriedade da equipe de futebol americano de Robert Kraft. Devido ao nome de seu dono, a aeronave ganhou o apelido de ‘AirKraft’. A concessão ao Botafogo se deu principalmente devido à amizade do empresário com John Textor, proprietário da SAF do Glorioso.