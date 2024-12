Vasco e Prefeitura encaminham redação final do potencial construtivo de São Januário

Com reunião entre o presidente do Cruz-Malrino, Pedrinho, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, texto seguirá para a análise final

O Vasco deu mais um passo para iniciar a reforma de São Januário. Afinal, nesta terça-feira (10), a direção cruz-maltina se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para discutir o decreto que regulamenta a venda do potencial construtivo do estádio. Com isso, encaminharam a redação fina à Procuradoria Geral do Município. A informação é do canal “Atenção, Vascaínos”.

Dessa forma, o clube busca a regulamentação, que deve acontecer nos próximos dias caso não haja qualquer modificação. Ela não visa apenas melhorias no estádio, como também na região que fica no entorno.