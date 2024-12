Vasco acerta com a Nike para temporada 2026

Cruz-Maltino tem acordo com a empresa estadunidense para quando encerrar vínculo com a Kappa, que vai até o fim de 2025 / Crédito: Jogada 10

O Vasco está perto de acertar com um novo fornecedor de material esportivo. Afinal, a Nike já tem acordo com o Cruz-Maltino para a partir da temporada 2026, com contrato até 2028. LEIA MAIS: Vasco tenta contratação do técnico Renato Gaúcho para 2025

O Cruz-Maltino seguirá, assim, com a Kappa até o fim de 2025, quando se encerra o vínculo com a empresa. Dessa forma, haverá tempo para que a Nike crie o enxoval para a temporada seguinte, segundo informações do "Esporte News Mundo" desta quinta-feira (12). Os valores, porém, não foram divulgados.