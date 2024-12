Vasco abre conversas pelo volante Tchê Tchê, do Botafogo

O Vasco tem interesse em contratar o volante Tchê Tchê, do Botafogo. O Cruz-Maltino, aliás, já iniciou as conversas para saber do interesse do jogador, que tem contrato até o fim de 2024 com o Glorioso. A informação é do “Uol”.

Além do Vasco, outros dois clubes brasileiros, um do México e outro da Turquia consultaram a situação de Tchê Tchê nas últimas semanas. No entanto, o volante só irá avaliar o seu futuro nas próximas semanas.