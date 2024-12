Suécia encerra investigação de estupro em caso envolvendo Mbappé

Camisa 9 do Real Madrid se defendeu recentemente das acusações e garantiu não ter sequer recebido notificação por parte da Justiça

Promotores da Suécia arquivaram a investigação de estupro com suposta participação de Kylian Mbappé , da seleção francesa e do Real Madrid. A decisão ocorreu por falta de evidências suficientes para dar prosseguimento ao caso e foi comunicada pela procuradora Marina Chirakova nesta quinta-feira (12).

Kylian quebrou o silêncio sobre a acusação em entrevista ao programa ‘Clique X’, do Canal+, exibido no último domingo (8). O camisa 9 do Real Madrid negou a denúncia, que o liga ao suposto caso de estupro em Estocolmo, na Suécia, em outubro. “Fiquei supreso. Não recebi nada, nenhuma notificação”, declarou o jogador em um trecho.