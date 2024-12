Sormani alfineta clube do Rio de Janeiro: ‘História pequenininha’

“O Fluminense hoje é, seguramente, o time com menos história e tradição dos clubes do Rio de Janeiro. Mudem a história, passem a ganhar mais. Quando mudar a história, eu mudo o discurso. Mas enquanto continuar com essa história pequenininha que o Fluminense tem, eu vou continuar falando isso. Se vocês não gostarem, problema é de vocês”, disparou.

O jornalista Fábio Sormani, que ganhou notoriedade por declarações polêmicas, voltou a movimentar a internet ao alfinetar um clube do Rio de Janeiro. O comentarista da revista “Placar” afirmou, nesta semana, que o Fluminense é o clube de menor expressão do estado.

O profissional de comunicação confessou, ainda, que torceu para o Tricolor das Laranjeiras ser rebaixado e, assim, disputar a Segunda Divisão do futebol brasileiro no próximo ano.

“Torci para o Fluminense cair. Enquanto não pagar a Série B, vou torcer para cair. Torcedor do Fluminense, eu torci para vocês caírem, ponto final. Eu torço para o Santos. Se um dia, o Fluminense chegar à metade das glórias do Santos, aí eu vou começar a pensar que vocês existem. Vocês ganharam uma Libertadores acidental. Só isso que vocês têm, mais nada”, completou Sormani, que ganhou popularidade no período em que foi integrante do programa “Fox Sports Rádio” exatamente por seus comentários impactantes.

O Fluminense flertou com o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto se livrou da queda ao vencer o Palmeiras, no Allianz Parque, no último domingo (08/12).