Sete jogadores em fim de contrato podem deixar o Grêmio

Com o fim da temporada, Tricolor gaúcho começa a planejar o próximo ano e avalia a situação dos atletas com vínculo até dezembro

Com a derrota para o Corinthians por 3 a 0 em casa no último domingo (8), o Grêmio encerrou a temporada de 2024. Com apenas o título do Campeonato Gaúcho no ano, o Imortal brigou para não cair na Série A e terminou na 14ª posição. Além disso, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Agora, começa a planejar mudanças para a próxima temporada em busca de melhores resultados. O clube já teve algumas saídas confirmadas. É o caso do técnico Renato Gaúcho, que deixou o clube após mais de dois anos, além do lateral-direito Fabio e zagueiro Geromel, que se aposentaram dos gramados.