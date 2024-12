Secretaria indica parte do terreno para estádio do Flamengo pertencente à Naturgy

A empresa possui um estrutura ativa no Gasômetro e é responsável por controlar o fornecimento para regiões da capital do Rio

A Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do RJ) determinou parte do terreno do Gasômetro, adquirido pelo Flamengo para construção do estádio próprio, como pertencente à Naturgy. De acordo com a decisão unanime, a estrutura ativa da antiga Companhia Estadual de Gás (CEG) no local controla o fornecimento para pontos da cidade. Entende-se, portanto, que a Prefeitura não incluiu a área ao realizar a desapropriação e não há chance de executar a obra nesse cenário.

A estrutura da Naturgy inclui laboratórios, depósitos, gasoduto e estação de medição ativas no local. Ou seja, as estruturações precisariam ser remanejadas para, então, executar o projeto do estádio próprio do Flamengo – visto que estão condicionadas. Ainda segundo a Egenersa, empresa atinge cerca de 400 mil consumidores entre Tijuca, Zona Sul e Centro do Rio.