Santos encaminha contratação de zagueiro do Novorizontino

Luisão tem conversas avançadas com o Peixe e deve se transferir para a Vila Belmiro na próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O Santos está muito próximo de acertar sua primeira contratação para 2025. Trata-se do zagueiro Luisão, de 21 anos, que na última temporada defendeu o Novorizontino. Ele é uma aposta do Peixe para compor a linha de defesa e brigar por espaço no time em 2025. As conversas já estão bem avançadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Luisão tem contrato com o Novorizontino até dezembro de 2027, mas com a manutenção da equipe na Série B do Brasileirão para 2025, o clube vai precisar reajustar seu elenco. Assim, o time do interior paulista não deve fazer muito esforço para manter o jogador. Os valores a serem gastos pelo Santos na transferência não foram revelados.