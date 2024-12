Saiba quem é Amanda Araújo, mãe do primeiro filho de Richarlison

Jovem de 21 anos se mudou para Inglaterra, para morar com o namorado, quatro meses após a oficialização de seu romance com o atacante

Richarlison e Amanda Araújo anunciaram gravidez na noite da terça-feira (10) nas redes sociais. Apesar de pouco conhecida no meio esportivo, a mãe do primeiro filho do atleta reúne mais de 500 mil seguidores no Instagram com conteúdos de beleza e viagens. O casal oficializou o romance em maio.

Natural de Londrina, no Paraná, Amanda Araújo, de 21 anos, se mudou para Inglaterra pouco tempo depois da oficialização do namoro com Richarlison. O namorado atua pelo Tottenham Hotspur desde julho de 2022 e tem contrato até junho de 2027.