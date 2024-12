Roma, em casa, vence Braga e sobe na tabela da Liga Europa

A Roma vai aos nove pontos, consolidada na zona de repescagem (9º a 24º lugares). Já o Braga, parado nos sete pontos, segue na zona de repescagem, mas no 22º lugar. Dessa forma, corre o risco de sair do Top 24 e ficar fora da briga pelas oitavas.

A Roma obteve excelente vitória nesta quinta-feira (12/12) pela 6ª rodada da Liga Europa. Em seus domínios, o Estádio Olímpico, venceu os portugueses do Sporting de Braga por 3 a 0, gols de Pellegrini, do lateral-direito saudita Saud Abdulhamid e de Hermoso.

O Braga teve um bom início de jogo. Contudo, quando levou o gol aos dez minutos, com Lorenzo Pellegrini finalizando a jogada de xxx pelo flanco, o time se perdeu e a Roma teve tudo para ampliar, com Pellegrini quase marcando em duas oportunidades, uma delas com a bola parando na trave. Apenas na reta final da primeira etapa foi que o Braga conseguiu reequilibrar o jogo. Terminou até com maior posse (53%), mas o número de finalizações indicou a total supremacia do time da casa: 13 a 1.

Mal começou o segundo tempo e Abdulhamid, no primeiro minuto, ampliou. O lateral-direito recebeu na área e, desmarcado, recebeu excelente passe de Koné e chutou cruzado, sem chance para o goleiro Matheus. A Roma seguiu superior, anulando a estratégia do técnico português Carlos Carvalhal e com contra-ataques perigosos. Com o rival nocauteado, o romanistas estiveram sempre mais perto do terceiro gol do que levar o primeiro. Só não ampliou por causa de defesas de Matheus. Uma delas dupla em chutes de Doulé. Contudo, aos 25, Matheus tentando cortar mais um contra-ataque dos italianos, saiu da área e cortou como braço. Foi expulso.

Com uma mais, a Roma permaneceu em cima. Mas somente ampliou nos acréscimos, quando Hermoso aproveitou um rebote do goleiro Hornicek para fechar o placar.

