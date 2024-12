Reservas salvam e Tottenham fica no empate com o Rangers

Clube londrino saiu atrás no marcador e empatou graças a Solanke e Kulusevski, que vieram do banco. Goleiro Foster também fez boa partida

O Tottenham foi até a Escócia e voltou com um pontinho de Glasgow. Na tarde desta quinta-feira (12), os Spurs ficaram no empate em 1 a 1 com o Rangers, em duelo válido pela sexta rodada da fase de liga da Liga Europa. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Igmane abriu o placar para o time da casa e Kulusevski empatou para os visitantes.

Com o resultado, as duas equipes permanecem na mesma colocação que começaram a rodada O Rangers é oitavo colocado, último da zona de classificação, com 11 pontos. O Tottenham tem a mesma colocação, mas está em nono, por conta do saldo de gols.