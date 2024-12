Real Madrid confirma nova lesão de Mbappé, mas não estipula tempo de retorno

O Real Madrid confirmou, nesta quinta-feira (12), mais um contundido no elenco na temporada 2024/25. Sendo assim, Kylian Mbappé teve uma lesão na coxa esquerda constatada depois de ter deixado o duelo contra o Atalanta, pela Champions League, ainda no primeiro tempo.

No entanto, o clube merengue divulgou detalhes sobre o tempo de recuperação e quando o craque voltará aos gramados. Na ocasião, o francês deixou o campo aos 34 minutos, depois de sentar no gramado por causa do incômodo na região e pedir para sair. O brasileiro Rodrygo, recuperado de lesão, entrou no lugar do camisa 9.