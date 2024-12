Polivalência pode ajudar Internacional na montagem do elenco para 2025

Experiência positiva com improvisação de Bruno Gomes na lateral direita é usada como referência no Colorado / Crédito: Jogada 10

O Internacional observa todos os cenários possíveis ao desenvolver o seu planejamento para 2025. Também pela sua condição financeira que não permite altos investimentos em contratações. Assim, Roger Machado analisa se os atletas do elenco têm capacidade de serem polivalentes. Ou sejam, consigam apresentar bom desempenho em outras posições. Tal situação ocorreu com a experiência positiva ao improvisar o volante Bruno Gomes na lateral direita. Vale relembrar que o camisa 15 retornou ao Colorado no início do ano a pedido de Eduardo Coudet. Antes, o meio-campista teve passagem pelo Coritiba, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Entretanto, em um primeiro momento, como volante, sofria com a forte concorrência de Aránguiz, que ainda estava no clube, Bruno Henrique, Fernando e Thiago Maia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após a demissão do treinador argentino, o clube sofreu com a carência de opções na lateral direita, já que Hugo Mallo e o clube não chegaram a um acordo para a renovação contratual. Além disso, Bustos foi vendido para o River Plate. Sem opções, o novo comandante, Roger Machado, questionou se Bruno Gomes concordava em se aventurar na nova posição.