Petkovic e Diego Ribas marcam golaços na Copa Fla Brasil; veja

No dia que encerrou a Copa Fla Brasil 2024, os ídolos do Flamengo Petkovic e Diego Ribas deixaram suas marcas no Maracanã. Com direito a um golaço de cada, Time Petkovic e Time Diego ficaram num empate em 13 a 13 na partida festiva no Maior do Mundo, nesta quinta-feira (12).

