Pedro faz atividades no CT do Flamengo para acelerar recuperação

Atacante sofreu lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo e procura aumentar chances de volta antecipada pelo Rubro-Negro

Fim de temporada e férias para os jogadores. Não para o atacante Pedro, do Flamengo. Com a lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, o jogador foca seu tempo para a recuperação da grave lesão. Nesta quinta-feira (12), o camisa 9 esteve novamente no Ninho do Urubu para realização dos treinos. Aliás, os jogadores em recuperação devem comparecer ao clube até sexta-feira.