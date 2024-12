Palmeiras recebe concorrência, mas crê em acerto com Facundo

Cruz do Azul, do México, tem interesse no atacante uruguaio, mas Verdão já possui trato com Orlando City e confia na conclusão do negócio / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras ganhou um concorrente na briga pelo atacante uruguaio Facundo Torres. Na quinta-feira (12), a imprensa uruguaia divulgou que o Cruz Azul, do México, está interessado na contratação do jogador do Orlando City. Entretanto, o clube paulista é favorito para fechar o negócio. O Verdão já possui um acordo com o clube da Flórida, que está disposto a manter o trato. A decisão final será de Facundo. O Palmeiras sabe do interesse do clube mexicano, mas ainda não recebeu nenhuma sinalizaçao que o uruguaio optou pelo Cruz Azul e trabalha para fechar o negócio.

Em entrevista à Radio 890, do Uruguai, o empresário Edgardo "Chino" Lasalvia, um dos agentes do jogador, deixou pública a concorrência do clube mexicano e considera o Cruz Azul favorito para ficar com Facundo.