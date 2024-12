Na mira de brasileiros! Jornalista português afirma que Luís Castro deve retornar ao Brasil

Luís Castro deseja retornar ao futebol brasileiro para apagar imagem deixada após abandonar Botafogo no meio da temporada

O técnico português Luís Castro está no radar de alguns clubes brasileiros. O Santos tentou, mas desistiu. Agora, Atlético e Grêmio sonham em contar com o treinador europeu. Apesar de ter declarado que não pretende assumir nenhum trabalho no momento, essa situação pode mudar.

De acordo com o jornalista português Rui Viegas, o treinador deve retornar ao futebol brasileiro e demonstra vontade de trabalhar.