Matheus Gonçalves, do Flamengo, dubla áudio polêmico de traição

O jogador Matheus Gonçalves, do Flamengo, resolveu dublar o episódio polêmico em que se envolveu meses atrás, quando teve uma traição exposta. Em tom de deboche, o meia-atacante brincou com o seu pedido para que a amante tomasse remédio após uma relação sexual.

Na época, Matheus acabou filmado em um motel com uma mulher dentro da banheira. As imagens viralizaram juntamente com um áudio dele, em que implorava a Manu Soares, com quem se envolveu, para que tomasse um anticoncepcional após o encontro.