Marcelo acompanha jogo do filho pelo Fluminense em ‘estádio raiz’

Ex-Fluminense, Marcelo esteve no estádio do Olaria para acompanhar um jogo de Liam, seu filho caçula que atua pelo sub-9 do Fluminense

Atualmente sem clube, o lateral-esquerdo Marcelo aproveita o tempo livre para seguir os jogos do filho na base do Fluminense. Na última semana, o jogador esteve no estádio do Olaria e mostrou empolgação na arquibancada ‘raiz’ da Rua Bariri, na Zona Norte do Rio. Os registros viralizaram nesta quinta-feira (12).

Marcelo esteve no local para o jogo de Lian, seu filho mais novo, que atua no sub-9 do Tricolor. Na imagens, é possível identificar o jogador indo de um lado para o outro na arquibancada, junto a outros torcedores do Fluminense. E o astro se mostrou pé-quente, já que a equipe de Laranjeiras bateu o Vasco por 2 a 1 e faturou o título carioca da categoria.