Lewys Hamilton no São Paulo? Clube registra atleta com nome parecido de piloto

Nome do atleta chama a atenção por parece com o esportista da Fórmula 1; vínculo é de iniciação esportiva em Cotia

O maior campeão de Fórmula 1 será jogador do São Paulo? Calma, torcedor, não é bem assim. Afinal, nesta semana, o clube registrou um garoto de oito anos chamado Lewys Hamilton. O nome chama atenção pela semelhança com o piloto de automobilismo.

Aliás, Lewys Hamilton, o brasileiro, comemorou sua chegada ao CT de Cotia em novembro e publicou uma foto em suas redes sociais ao lado do goleiro Zetti, sendo ídolo do clube e hoje trabalha na base do Tricolor.