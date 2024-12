Lazio vence Ajax e segue na liderança da Liga Europa

Vitória por 3 a 1, em Amsterdã, mantém invencibilidade do time italiano na segunda maior competição de clubes da Europa

A liderança da Liga Europa 2024/25 é da Lazio. Nesta quinta-feira (12), o time italiano venceu o Ajax por 3 a 1, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, e encaminhou a classificação para as oitavas de final. Loum Tchaouna, Fisayo Dele-Bashiru e Pedro marcaram os gols da vitória italiana, enquanto Bertrand Traoré anotou o único gol dos donos da casa nesta 6ª rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu, que está sendo disputada no mesmo formato da Champions.

Dessa maneira, a Lazio manteve a invencibilidade na Liga Europa e chegou aos 16 pontos, no topo da tabela. O time italiano está empatado com o vice-líder Athletic Bilbao, mas leva vantagem sobre os espanhóis no saldo de gols (11 a 9).