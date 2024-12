Indefinição no tempo de contrato trava renovação de Romero com o Corinthians

A situação de Ángel Romero no Corinthians para 2025 ainda não está resolvida. Apesar do desejo do jogador, da comissão técnica do clube pela sua permanência, alguns entraves ainda travam a renovação do vínculo do paraguaio, que termina no final deste mês.

O principal deles é o tempo de contrato. Enquanto o Corinthians oferece a renovação por apenas um ano, o paraguaio deseja estender o vínculo por mais duas temporadas. A diretoria do Timão e o empresário do atacante vão conversar novamente na próxima semana e a expectativa, mesmo com a divergência, é por um desfecho positivo.