Gustavo Scarpa inaugura pista de skate, alvo de denúncias, no interior de São Paulo

Gustavo Scarpa ignorou as polêmicas e inaugurou a pista de skate que leva seu nome, em Hortolândia, no interior de São Paulo, na última terça-feira (11). O meia do Atlético-MG recebeu uma série de denúncias trabalhistas de colaboradores durante a construção do espaço – que era o sonho do atleta. O evento de inauguração, em sua cidade natal, reuniu amigos e skatistas do ciclo de Scarpa. O meia usou recursos próprios para construção da pista, que visa incentivar jovens ao esporte. O jogador nunca escondeu sua admiração pelo skatismo e o faz como hobby.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A obra só ocorreu graças à doação do terreno por parte da prefeitura local e recebe o nome de “Pista de Skate Gustavo Scarpa” . O projeto aconteceu a partir da parceria com a empresa PUG Skateparks – especializada em construções do tipo no país.