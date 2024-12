Guardiola analisa momento do City na Champions: ‘Temos que levantar’

A crise no Manchester City aumenta a cada semana. Com isso, uma iminente eliminação na Champions League aponta no horizonte. Apesar da sétima derrota nos últimos dez jogos, Pep Guardiola mantém vivo o sonho da vaga, visto que a equipe inglesa está em 22º lugar, com oito pontos, apenas um acima do grupo que está fora da zona de classificação.

“Nós temos dois jogos, precisamos de um ponto, talvez. Ou uma vitória, e o último jogo é em casa. Nós jogamos realmente bem (contra a Juventus), criamos chances, não conseguimos concluir, mas estivemos perto. Estou satisfeito com o jeito como jogamos”, afirmou o treinador espanhol.