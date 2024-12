Grêmio preenche lacunas no departamento de futebol

Até porque o elenco se reapresenta em 8 de janeiro. A estreia do time na temporada será entre 14 a 15 dias após a volta às atividades. Na oportunidade, vai enfrentar o Brasil de Pelotas, fora de casa. Assim, o planejamento do Tricolor Gaúcho é dar um prazo mínimo para o novo técnico dar início ao seu trabalho e conhecer o elenco gremista.

O Grêmio já encontrou o substituto para Antônio Brum como vice presidente de futebol. Trata-se de Alexandre Rossato, que vai assumir o cargo. Outra função já definida é o de diretor da pasta, que será Gustavo Peixoto. Em seguida, o Imortal vai focar totalmente os seus esforços na contratação do treinador. Um cenário visto com urgência pelo clube.

O Grêmio informa mudanças no Departamento de Futebol. A partir de hoje, Alexandre Rossato, atual chefe de gabinete, assume como novo vice-presidente de futebol do Clube. O conselheiro Cesar Augusto Peixoto assume a posição de diretor de futebol. As mudanças têm o objetivo de reforçar a estrutura do Departamento de Futebol para a temporada 2025.

Nas funções de Vice-presidente e Diretor, Alexandre e Cesar participarão, em conjunto com o Executivo de Futebol Luis Vagner Vivian, e com o Presidente Alberto Guerra, dos próximos passos do futebol profissional do Grêmio, incluindo as decisões sobre atletas e a contratação do novo técnico. Além disso, a partir de agora, se integram ao projeto do Futebol do Grêmio, participando de todas as demais atividades que envolvem a pasta.

Grêmio deseja retorno de Felipão

O Imortal também está em conversas com Felipão para ser o coordenador técnico, mas o acerto só deve ocorrer no ano que vem. Se houver um desfecho positivo, a escolha do substituto de Renato Gaúcho vai passar diretamente pelo ex-comandante.