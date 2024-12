Google: Eurocopa e Copa América são destaques nas buscas

Eurocopa e Copa América, disputadas no meio do ano, ficaram no topo entre as buscas que mais cresceram em 2024 no Brasil / Crédito: Jogada 10

O Google publicou nesta semana a lista de termos que tiveram maior crescimento nas buscas entre 2023 e 2024 no Brasil. De acordo com o levantamento, as duas primeiras posições foram ocupadas pela Eurocopa e a Copa América, respectivamente. Além disso, Olimpíadas e Copa do Brasil também aparecem em destaque, ocupando respectivamente a 4ª e a 5ª posição. Além disso, a Seleção Argentina também apareceu bem ranqueada no quesito buscas, ocupando a 10ª posição. Outro destaque ficou por conta da ginasta Rebeca Andrade, já que a medalhista olímpica apareceu no topo em dois seguimentos: esportista e personalidade mais buscada.

Em relação aos jogadores, Memphis Depay foi o que obteve mais crescimento no Google pelos brasileiros. Apesar de ter sido anunciado em setembro pelo Corinthians, o atacante holandês despertou a curiosidade dos amantes do futebol no país e ganhou força nas buscas durante o período. Vale destacar que o ranking não representa necessariamente os termos que foram mais buscados no ano, mas sim os que tiveram maior crescimento em relação a 2023. Confira os rankings de buscas do ano e esportistas: > BUSCAS DO ANO:

1º Eurocopa*

2º Copa América*

3º Silvio Santos

4º Olimpíadas*

5º Copa do Brasil*

6º Eleições 2024

7º Inundações no Rio Grande do Sul

8º Divertida Mente 2

9º TSE

10º Seleção argentina de futebol*

*assuntos ligados ao esporte