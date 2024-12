Fluminense contrata dupla de peso para o futebol feminino

O Fluminense também se reforça para o futebol feminino, com foco no Campeonato Brasileiro Série A1. O Tricolor fechou a contratação de Estefania Palomar, de 21 anos, destaque do Boca Juniors, para a temporada 2025. A jogadora carrega um apelido de “La Torre Matadora”. Ela disputou a Copa Libertadores feminina sendo titular do time. A atacante também tem histórico de convocações para a Seleção Argentina.

Antes da contratação das atacantes, o Fluminense, afinal, acertou a renovação do técnico Hoffmann Túlio. Após conseguir a permanência na Série A1 do Campeonato Brasileiro, o comandante, assim, fará parte da montagem do elenco adulto e das categorias de base.

O projeto de futebol feminino do Fluminense, aliás, voltou a ter espaço em 2018. Foram três títulos conquistados, sendo todos nas categorias de base (Brasileiro e Carioca Sub-18 e Carioca Sub-17). No adulto, conquistou o acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro e ficou com o vice do Carioca ao perder para o Flamengo na decisão.

