Fiorentina pinta o sete em cima do Lask pela Liga Conferência

Como era de se esperar, a Fiorentina se impôs diante do Lask, da Polônia, em seus domínios, o Artemio Franchi, nesta quinta-feira (12/12). Mas muitos não imaginavam tamanha facilidade neste jogo pela quinta e penúltima rodada da Liga Conferência: 7 a 0. Sottil (dois), Ikoné, Richardson, Mandrágora, Gundmundsson e Stojkovic (contra) fizeram os gols dos italianos.

A Fiorentina chega, assim, aos 12 pontos, assumindo o segundo lugar, atrás apenas do já classificado Chelsea, com 15 pontos. Assim, o time italiano dificilmente perderá uma vaga no G8, que garante classificação direta para as oitavas de final. O Lask, com dois pontos, está em 34º lugar. Assim, não está nem sequer na zona de repescagem (9º aos 24º).