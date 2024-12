Fábio Carille recusa proposta do Mirassol

Ex-treinador do Santos não chegou a um acordo com o estreante na Série A, que segue em busca de um treinador para 2025

O Mirassol segue em busca de um treinador para a sua estreia na Série A. Após negociar com Fábio Carille, o clube do interior paulista recebeu a recusa do ex-comandante do Santos nesta quinta-feira (12). As partes não chegaram a um acordo quanto à questão financeira.

O Leão procura um técnico desde a saída de Mozart, após o término da Série B. O comandante do acesso deixou o Leão para assumir o Coritiba. Já Carille está no alvo de outras equipes, como o Grêmio, para a próxima temporada. O treinador conquistou o acesso e o título da segunda divisão com o Santos, mas deixou o clube antes do final da competição.